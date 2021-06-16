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«Шикарное!»: Лавров оценил свое настроение перед началом саммита в Женеве

Политика
«Шикарное!»: Лавров оценил свое настроение перед началом саммита в Женеве
flickr.com  /  МИД России

Женева, 16 июня. Глава российской дипломатии Сергей Лавров, прибывший в Женеву перед началом российско-американского саммита, признался, что его настроение «шикарное».

Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста на входе в отель Mandarin Oriental, где будет находиться российская делегация.

«Шикарное», — заявил глава МИД РФ.

Также известно, что по прибытии в Женеву российский министр направился сдавать тест на коронавирус. На вопрос журналистов о его результатах, Лавров отшутился фразой «вскрытие покажет».

Глава США Джо Байден также прибыл в Швейцарию, где 16 июня проведет первую с момента своего вступление в должность американского лидера встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет RT.

Ранее Лавров заявил, что Вашингтон и его прибалтийские коллеги сегодня напоминают дворовых хулиганов. Как писал ФАН, об этом министр сообщил в ходе своего выступления на марафоне «Новое знание».

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