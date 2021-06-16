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Чемпионат Европы-2020 повторил антирекорд по количеству автоголов

Спорт
Чемпионат Европы-2020 повторил антирекорд по количеству автоголов
dfb.de

Женева, 16 июня. Прошло всего 12 встреч в рамках группового этапа чемпионата Европы 2020 года, но этих матчей хватило для повторения антирекорда по количеству автоголов, установленного в 2016 году.

Защитник сборной Германии Матс Хуммельс отправил мяч в ворота своего вратаря Мануэля Нойера во время игры против Франции, что стало уже третьим автоголом со старта турнира.

Некоторое время назад такими же неудачными действиями отметились польский вратарь Войцех Щенсный в игре против сборной Словакии и турецкий защитник Мерих Демирал во встрече с Италией.

Cо старта чемпионата Европы прошло всего 12 игр. Ранее этот антирекорд был поставлен в 2016 году, тогда футболисты также три раза отправили мячи в собственные ворота.

Ранее сообщалось, что блогер и бывший комментатор Василий Уткин сравнил игру капитанов России Артема Дзюбы и Украины Андрея Ярмоленко в первых играх группового этапа чемпионата Европы. Украинец проявил себя лучше россиянина, считает Уткин.

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футбол рекорд евро антирекорд
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