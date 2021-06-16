Приквел о Весемире повлияет на сюжет второго сезона «Ведьмака»

Вашингтон, 16 июня. Видео-сервис Netflix раскрыл некоторую информацию мультсериала «Кошмар Волка». Проект расскажет о прошлом Весемира, который является наставником главного героя вселенной Геральта.

Сюжет мультсериала повлияет на второй сезон сериала «Ведьмак» от Netflix. Проект раскроет проблему создания ведьмаков, которые борются с монстрами, и сами при этом не являются людьми. Сценарий написал один из создателей «Ведьмака» Бо ДеМайо.

Ранее сообщалось, что Netflix опубликовал тизер второго сезона сериала «Ведьмак». Презентация прошла на мероприятии Geeked Week. Видео посвятили персонажу Цири.