Психолог Зюганова объяснила страх бросить низкооплачиваемую работу

Москва, 16 июня. Существует категория россиян, которая годами работает за маленькую зарплату и не пытается ничего сделать с этим. Причины такого бездействия назвала психолог Юлия Зюганова.

В беседе с агентством «Прайм» она объяснила, почему это происходит. По словам специалиста, причину страха бросить низкооплачиваемую работу необходимо искать в российском менталитете. Психолог напомнила, что большинство современных россиян выросли в семьях, где родственники всю жизнь трудились на одном месте.

«Причина — наш менталитет. Большинство людей выросли в семьях, где мамы и папы, бабушки и дедушки, всю жизнь проработали на одном месте, жаловались на низкую зарплату, но терпели. Именно установка «терпи» является корнем проблемы», — уверена Зюганова.

По ее словам, люди считают, что работать в одном месте в течение продолжительного времени даже за маленькую зарплату является показателем стабильности. Зюганова напомнила о существовании понятия «зона комфорта», которую человек для себя определяет сам. Из такой зоны тяжело выбраться даже при большом желании. В итоге человек выбирает годами терпеть – ему страшно представить, что будет, если ее покинуть.

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