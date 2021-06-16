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ПФР сможет перечислять пенсию на счет в банке, если деньги не заберут на почте

Экономика
ПФР сможет перечислять пенсию на счет в банке, если деньги не заберут на почте
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 июня. ПФР сможет перечислять пенсию на счет в банке, если пенсионер не заберет деньги на почте, говорится в приказе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте приказа уточняется, что выплата денег пенсионерам на территории, где введен режим чрезвычайной ситуации, может производиться ранее назначенных сроков.

«Доставка пенсии производится по желанию пенсионера через кредитную организацию путем зачисления сумм пенсии на счет пенсионера в этой кредитной организации либо через организации почтовой связи и иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, путем вручения сумм пенсии на дому или в кассе организации, производящей доставку», — говорится в пояснительной записке к документу.

Если в течении месяца пенсионер не сможет получить пенсию на почте, ПФР перечислит сумму страховой пенсии на счет пенсионера, открытый в выбранном им банке не позднее чем через три рабочих дня со дня получения информации о доставленных и не доставленных пенсиях от организации почтовой связи.

Сейчас проект находится на втором этапе из трех, на нем проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта нормативного правового акта и независимая антикоррупционная экспертиза.

Ранее во вторник россиян предупредили, что с 1 июля 2021 года в силу вступает новый закон, согласно которому все социальные начисления, а также пенсии будут поступать только на карты «Мир». В противном случае до адресата выплаты не дойдут. Но переживать не стоит, деньги не сгорят. Граждане смогут получить свои средства, когда переоформят карты и предоставят новые реквизиты в Пенсионный Фонд России.

Если кто-то принципиально не хочет переходить на карты «Мир», можно выбрать другой способ получения денег: по почте, на дому, в кассе доставочной организации или на банковский счет, не связанный с картой.

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