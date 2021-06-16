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Губерниев признался, что не понимает своей вины перед Бузовой

Общество
Губерниев признался, что не понимает своей вины перед Бузовой
ПолитЭксперт  /  Аврора Зорина

Москва, 16 июня. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не знает, за что должен извиняться перед певицей Ольгой Бузовой в эфире телеканала «Матч ТВ».

При этом он не знает, что означает фраза Бузовой: «Он меня пять лет оскорбляет». Об этом он рассказал изданию «Спорт-Экспресс».

«Я не знаю, не хочу к этому моменту возвращаться. Все, что касается этой истории, я уже давно написал. Мне сложно сказать», — сказал журналист.

Ранее Губерниев прокомментировал прямой эфир с Бузовой, заявив, что он отработал блестяще. Комментатор отметил, что с его стороны не было никаких оскорблений, передает RT.

Речь идет о шутке Губерниева о «коньяке по утрам», которая довела Бузову до слез. В эфире «Матч ТВ» Ольга Бузова заявила, что комментатор везде «щеголяет» своими знаниями о футболе. Это хорошо, но никак не помогает российским спортсменам, добавила она. Губерниев прервал монолог Бузовой и заявил, что задал ей совершенно другой вопрос. Светская львица пожаловалась, что ей просто не дали ответить.

Губерниев продолжал настойчиво говорить о футболе, а потом сменил тему, спросив, перестала ли Бузова пить коньяк по утрам. Эта шутка вызвала у артистки бурную реакцию, она расплакалась прямо в студии.

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