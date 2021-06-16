Вакцинолог сравнил уровень антител после прививки и перенесенного COVID-19

Москва, 16 июня. Антитела, образующиеся в организме после COVID-19, менее эффективны по сравнению с антителами, появляющимися после прививки, заявил вакцинолог Евгений Тимаков.

Хорошие антитела после болезни возникают только в том случае, если человек переболел в среднетяжелой форме. Если заболевание протекало тяжело, антитела, по словам вакцинолога, могут совсем не сформироваться.

«А при прививке иммунная защита формируется целенаправленно — начиная от выработки антител к определенному антигену и закачивая формированием клеточной памяти», — подчеркнул Тимаков в беседе с радио Sputnik.

Вирусолог Николай Крючков недавно заявил, что у некоторых людей антитела не вырабатываются в должной степени. Это касается не только переболевших COVID-19, но и привитых. Причиной является возраст.