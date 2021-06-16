Американские ученые установили новые сроки появления коронавируса в США

Вашингтон, 16 июня. Ученые в США нашли антитела к коронавирусу в образцах крови, сданной американцами в начале 2020 года.

Находка ученых указывает на возможное появление коронавируса на территории Соединенных Штатов Америки еще в декабре 2019 года. В то время случаи COVID-19 не были здесь официально зафиксированы.

«Результаты расширяют выводы исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний, согласно которому вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, присутствовал в США еще в декабре 2019 года», — сообщили в пресс-службе Национальных институтов здравоохранения (NIH).

Власти ЮАР, как стало известно ранее, решили ужесточить ограничительные меры, связанные с коронавирусом. Третья волна, по данным издания «Взгляд», началась в большинстве провинций этой страны.

Американские ученые недавно обнаружили новый опасный для человека коронавирус. Его переносчиком могут являться собаки.