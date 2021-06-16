Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 02:46
02:42
Спорт
Чемпионат Европы-2020 повторил антирекорд по количеству автоголов
02:40
Общество
Приквел о Весемире повлияет на сюжет второго сезона «Ведьмака»
02:29
Общество
Психолог Зюганова объяснила страх бросить низкооплачиваемую работу
02:23
Экономика
ПФР сможет перечислять пенсию на счет в банке, если деньги не заберут на почте
02:21
Общество
Вакцинолог сравнил уровень антител после прививки и перенесенного COVID-19
02:16
Общество
Губерниев признался, что не понимает своей вины перед Бузовой
02:00
«На 2 доллара в день»: более 70% украинских пенсионеров живут за чертой бедности 
01:53
Общество
Американские ученые установили новые сроки появления коронавируса в США
01:52
Общество
Простуда оказалась эффективным средством защиты от COVID-19
01:51
Политика
Парламент Венгрии запретил ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних
Все новости

Простуда оказалась эффективным средством защиты от COVID-19

Общество
Простуда оказалась эффективным средством защиты от COVID-19
pixabay.com

, 16 июня. Ученые из Йельского университета после проведенных исследований пришли к выводу о способности простуды защитить человека от COVID-19.

Как пишет Daily Mail, вирус, являющийся возбудителем простуды, вызывает в организме иммунный ответ, который не позволяет инфекции распространяться. Открытие американских специалистов позволит помочь найти более эффективные способы лечения COVID-19.

В частности, учеными в лабораторных условиях были выращены ткани дыхательных путей, которые впоследствии заразили вызывающим простуду риновирусом, а после коронавирусом. После контакта с первым иммунная система активировалась и позволила SARS-CoV-2 продолжить распространение.

Несмотря на потенциальную эффективность метода, пишет RT, на более поздних стадиях заболевания новая терапия представляет опасность. Дело в том, что высокий уровень интерферона в организме может чрезмерно стимулировать иммунную систему и стать причиной более тяжелого течения COVID-19.

Ранее ФАН писал, что специалистам из США удалось обнаружить новый опасный для здоровья человека коронавирус. Его переносчиком могли стать собаки.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Простуда оказалась эффективным средством защиты от COVID-19
простуда коронавирус риновирус
Комментировать
Эксклюзив
«На 2 доллара в день»: более 70% украинских пенсионеров живут за чертой бедности 
«На 2 доллара в день»: более 70% украинских пенсионеров живут за чертой бедности 
Самое популярное
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 58419 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 53501 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 48924 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 43800 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Спорт 31743 13 июня 2021
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Рейтинг@Mail.ru