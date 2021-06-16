Простуда оказалась эффективным средством защиты от COVID-19

, 16 июня. Ученые из Йельского университета после проведенных исследований пришли к выводу о способности простуды защитить человека от COVID-19.

Как пишет Daily Mail, вирус, являющийся возбудителем простуды, вызывает в организме иммунный ответ, который не позволяет инфекции распространяться. Открытие американских специалистов позволит помочь найти более эффективные способы лечения COVID-19.

В частности, учеными в лабораторных условиях были выращены ткани дыхательных путей, которые впоследствии заразили вызывающим простуду риновирусом, а после коронавирусом. После контакта с первым иммунная система активировалась и позволила SARS-CoV-2 продолжить распространение.

Несмотря на потенциальную эффективность метода, пишет RT, на более поздних стадиях заболевания новая терапия представляет опасность. Дело в том, что высокий уровень интерферона в организме может чрезмерно стимулировать иммунную систему и стать причиной более тяжелого течения COVID-19.

Ранее ФАН писал, что специалистам из США удалось обнаружить новый опасный для здоровья человека коронавирус. Его переносчиком могли стать собаки.