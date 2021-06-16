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Политика
Парламент Венгрии запретил ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних
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Парламент Венгрии запретил ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних

Политика
Парламент Венгрии запретил ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних
pixabay.com

Будапешт, 16 июня. Венгерский парламент принял закон, который запрещает пропаганду ЛГБТ в учебных заведениях.

Документ внес премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Законопроект запрещает детям до 18 лет показывать материалы, которые поощряют смену пола или гомосексуальность, сообщает The Guardian.

Также геи не могут сниматься в школьных учебных материалах или телешоу для детей. Более того, будет обозначен список организаций, которые могут проводить уроки полового воспитания.

Ранее бронзовый призер ОИ-2014 в командном турнире американский фигурист Джейсон Браун совершил каминг-аут. Браун признался в Instagram в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, передает RT.

Также депутат латвийского парламента, открытая сторонница ЛГБТ Мария Голубева стала главой министерства внутренних дел страны. За кандидатуру Голубевой проголосовали 54 депутата латвийского парламента. Против — 35. Местное интернет-издание Delfi сообщает, что некоторых законодателей беспокоило больше то, что девушка не имела опыта работы в силовых структурах, а не ее сексуальная ориентация.

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венгрия лгбт закон
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