Канберра, 16 июня. Представители Австралии в ходе саммита «Большой семерки» убедили остальные страны в том, что им нужно бояться Китай. Однако и Россия остается опасным геополитическим противником.

В Вашингтоне, как правило, в качестве основной угрозы рассматривают Пекин, а не Москву. В 2017 году госсекретарь США заявил, что президент России Владимир Путин разыгрывает «слабую карту», которая объясняется демографическими и экономическими проблемами РФ. Однако автор издания The Australian с ним не согласен.

«Но это было не так. Да, Китай является главной угрозой глобальному статус-кво, но военная и экономическая мощь России гарантирует, что она останется крупным игроком в течение поколения», — заявил журналист Адам Крейтон.

Он добавил, что введенные из-за Крыма санкции отразились на доходах населения. Однако Москва не потеряла свои позиции с точки зрения геополитики.

«Российская экономика остается шестой по величине в мире с точки зрения покупательной способности, считая автомобиль и стрижку, независимо от их стоимости в долларах США, и сопоставима с Германией. А ее вооруженные силы, не говоря уже о ядерном арсенале и опыте, оставшихся со времен холодной войны, более чем внушительны. В ближайшей перспективе Россия, похоже, станет гораздо более опасным противником, чем Китай», — резюмировал автор.

Ранее глава Швейцарии Ги Пармелен заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена позволит вдохнуть оптимизм в мировую политику.