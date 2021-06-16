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Песков: подписание совместных документов на саммите в Женеве не планируется

Политика
Песков: подписание совместных документов на саммите в Женеве не планируется
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Женева, 16 июня. Российский лидер Владимир Путин и президент США Джо Байден не планируют подписывать совместные документы в Женеве, заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрия Песков.

Встреча Путина и Байдена запланирована на 16 июня. Американский президент уже прибыл в Женеву. Журналисты поинтересовались у Пескова, собираются ли главы государств по итогам встречи подписывать совместные документы, на что он ответил отрицательно.

«Нет. Подписных не будет», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ в беседе с ТАСС.

В Вашингтоне недавно заявили, что «не ожидают крупного набора осязаемых итогов» от саммита. Белый дом, по данным издания «Взгляд», при этом рассчитывает, что Путин и Байден дадут правительствам ряд поручений.

Саммит в Женеве, по словам Пескова, предположительно будет длиться четыре-пять часов с учетом перерывов. Время может измениться. Все будет зависеть от хода переговоров.

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путин песков байден женева саммит
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