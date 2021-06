Болельщики получили травмы из-за парапланериста на матче Германия — Франция

Мюнхен, 16 июня. Несколько человек получили травмы и попали в больницу в результате посадки парашютиста на поле перед матчем чемпионата Европы по футболу между командами Франции и Германии.

Перед началом матча группового этапа Евро-2020 между Германией и Францией, который вчера проходил в Мюнхене, прямо на поле приземлился мужчина, управляющий парапланом. Он едва не врезался в трибуну и чуть не приземлился на головы болельщиков и игроков. На параплане была надпись: «Откажитесь от нефти!».

A Greenpeace activist lands at Arena Munich with a parachute prior to the UEFA EURO 2020 group F preliminary round soccer match between France and Germany in Munich ???? pic.twitter.com/UBlvQgIvuo