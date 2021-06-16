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Болельщики получили травмы из-за парапланериста на матче Германия — Франция

Происшествия
Болельщики получили травмы из-за парапланериста на матче Германия — Франция
Global Look Press  /  via www.imago-images.de / www.imago-images.de

Мюнхен, 16 июня. Несколько человек получили травмы и попали в больницу в результате посадки парашютиста на поле перед матчем чемпионата Европы по футболу между командами Франции и Германии.

Перед началом матча группового этапа Евро-2020 между Германией и Францией, который вчера проходил в Мюнхене, прямо на поле приземлился мужчина, управляющий парапланом. Он едва не врезался в трибуну и чуть не приземлился на головы болельщиков и игроков. На параплане была надпись: «Откажитесь от нефти!».

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в результате инцидента несколько человек получили травмы и попали в больницу.

«К счастью, такая безрассудная и опасная акция не повлияла на проведение матча, но несколько человек получили травмы», — отмечается в релизе.

Напомним, что сборная Франции благодаря автоголу обыграла Германию на Евро-2020. Матч закончился со счетом 1:0.

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футбол франция германия происшествие уефа евро-2020
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