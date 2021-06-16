Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 02:45
02:42
Спорт
Чемпионат Европы-2020 повторил антирекорд по количеству автоголов
02:40
Общество
Приквел о Весемире повлияет на сюжет второго сезона «Ведьмака»
02:29
Общество
Психолог Зюганова объяснила страх бросить низкооплачиваемую работу
02:23
Экономика
ПФР сможет перечислять пенсию на счет в банке, если деньги не заберут на почте
02:21
Общество
Вакцинолог сравнил уровень антител после прививки и перенесенного COVID-19
02:16
Общество
Губерниев признался, что не понимает своей вины перед Бузовой
02:00
«На 2 доллара в день»: более 70% украинских пенсионеров живут за чертой бедности 
01:53
Общество
Американские ученые установили новые сроки появления коронавируса в США
01:52
Общество
Простуда оказалась эффективным средством защиты от COVID-19
01:51
Политика
Парламент Венгрии запретил ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних
Все новости

Стоимость нефти Brent резко выросла впервые за два года

Экономика
Стоимость нефти Brent резко выросла впервые за два года
Федеральное агентство новостей

Лондон, 16 июня. По итогам торгов на лондонской бирже ICE, во вторник мировые цены на нефть поднялись выше 74 долларов за баррель впервые с апреля 2019 года.

Стоимость августовских фьючерсов нефти Brent начала расти и составили 74 доллара за баррель, что на 1,56% больше, чем уровень закрытия предыдущей сессии, следует из данных торгов. Американская WTI также начала дорожать в цене — стоимость июльских фьючерсов поднималась на 1,74%, до 72,09 доллара за баррель.

Также на фоне повышения цен на нефть курс доллара вырос и составил 72,18 (+0,07) рубля, курс евро увеличился до 87,56 (+0,18) рубля.

Недавно сообщалось, что российская нефть марки Urals впервые за два года преодолела отметку в 70 долларов за баррель.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Стоимость нефти Brent резко выросла впервые за два года
нефть экономика brent
Комментировать
Эксклюзив
«На 2 доллара в день»: более 70% украинских пенсионеров живут за чертой бедности 
«На 2 доллара в день»: более 70% украинских пенсионеров живут за чертой бедности 
Самое популярное
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 58419 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 53501 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 48924 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 43800 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Спорт 31743 13 июня 2021
Сердечный приступ Европы: кто спас жизнь датчанину Эриксену в матче с Финляндией
Рейтинг@Mail.ru