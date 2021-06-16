Стоимость нефти Brent резко выросла впервые за два года

Лондон, 16 июня. По итогам торгов на лондонской бирже ICE, во вторник мировые цены на нефть поднялись выше 74 долларов за баррель впервые с апреля 2019 года.

Стоимость августовских фьючерсов нефти Brent начала расти и составили 74 доллара за баррель, что на 1,56% больше, чем уровень закрытия предыдущей сессии, следует из данных торгов. Американская WTI также начала дорожать в цене — стоимость июльских фьючерсов поднималась на 1,74%, до 72,09 доллара за баррель.

Также на фоне повышения цен на нефть курс доллара вырос и составил 72,18 (+0,07) рубля, курс евро увеличился до 87,56 (+0,18) рубля.

Недавно сообщалось, что российская нефть марки Urals впервые за два года преодолела отметку в 70 долларов за баррель.