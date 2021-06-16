Россиянам назвали способ общаться в мессенджерах без интернета и связи

Москва, 16 июня. Мессенджеры, позволяющие общаться без интернета и мобильной связи, очень востребованы среди пользователей.

Есть несколько приложений, которые позволяют общаться без подключения к интернету или без устойчивой мобильной связи. Об этом рассказала специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева агентству «Прайм».