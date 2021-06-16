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Сенатор оценила решение Украины обложить крымчан новыми налогами

Политика
Сенатор оценила решение Украины обложить крымчан новыми налогами
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Москва, 16 июня. Отменяющий свободную экономическую зону «Крым» украинский законопроект никак не повлияет на жителей полуострова.

Законы Верховной рады и политические процессы, которые происходят на Украине, абсолютно бесполезны. Об этом рассказала член комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди «Радио 1».

«Часть положений, заложенных в проекте, подтверждает тот факт, что Украина осознает принадлежность Республики Крым другому иностранному государству – Российской Федерации», — сказала она.

По словам Ковитиди, законопроект на самом деле является ничтожной сделкой. Таким образом Киев пытается влиять на россиян и крымчан, но за этим не последует никаких правовых последствий, так как в Крыму нет украинских резидентов.

Ранее россияне раскритиковали планы Украины обложить налогами крымчан. Инициатива властей Украины распространить налоги на граждан, проживающих в Крыму, вызвала бурную критику со стороны русскоязычных интернет-пользователей.

Накануне стало известно, что Верховная рада разрабатывает законопроект, согласно которому, на жителей полуострова будут распространяться те же налоговые правила, что и на тех, кто находится на территории Украины. Документ планируется принять до саммита так называемой «Крымской платформы», который должен пройти в августе 2021 года.

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Киев крым совфед закон
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