Технополис «Эра» показал новейшие разработки на выставке высоких технологий

Москва, 16 июня. Более 20 перспективных разработок в области искусственного интеллекта и медицины представил военный инновационный технополис «Эра».

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, презентация состоялась в рамках «Российской недели высоких технологий-2021», проходящей в российской столице. Большая часть представленных на стенде «Эры» проектов сейчас проходит этап апробации в технополисе и в заинтересованных органах военного управления. Экспертам предстоит оценить возможности внедрения их в повседневную деятельность военного ведомства.

К примеру, на выставочном стенде представили веб-приложение, представляющее собой автоматизированную систему научно-технической экспертизы инновационных и научно-технических проектов «Эксперт-ЭРА».

В Минобороны добавили, что технополис «Эра» помогает взаимодействию ведомства с ведущими предприятиями ОПК, вузами и научными организациями с целью создания технологий для перспективного вооружения.

Инновационный военный технополис «Эра» создан в июне 2018 года для целого комплекса задач. Он должен способствовать ускорению разработки и внедрению прорывных технологий в оборонной сфере, созданию инфраструктуры для успешного взаимодействия научных, образовательных и производственных организаций и поддержке талантливой молодежи в рядах российской армии.