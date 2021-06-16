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Технополис «Эра» показал новейшие разработки на выставке высоких технологий

Армия
Технополис «Эра» показал новейшие разработки на выставке высоких технологий
Министерство обороны РФ

Москва, 16 июня. Более 20 перспективных разработок в области искусственного интеллекта и медицины представил военный инновационный технополис «Эра».

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, презентация состоялась в рамках «Российской недели высоких технологий-2021», проходящей в российской столице. Большая часть представленных на стенде «Эры» проектов сейчас проходит этап апробации в технополисе и в заинтересованных органах военного управления. Экспертам предстоит оценить возможности внедрения их в повседневную деятельность военного ведомства.

К примеру, на выставочном стенде представили веб-приложение, представляющее собой автоматизированную систему научно-технической экспертизы инновационных и научно-технических проектов «Эксперт-ЭРА».

В Минобороны добавили, что технополис «Эра» помогает взаимодействию ведомства с ведущими предприятиями ОПК, вузами и научными организациями с целью создания технологий для перспективного вооружения.

Инновационный военный технополис «Эра» создан в июне 2018 года для целого комплекса задач. Он должен способствовать ускорению разработки и внедрению прорывных технологий в оборонной сфере, созданию инфраструктуры для успешного взаимодействия научных, образовательных и производственных организаций и поддержке талантливой молодежи в рядах российской армии.

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минобороны рф технополис эра
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