Казанского стрелка Галявиева доставили в Москву для психиатрической экспертизы

Москва, 16 июня. Обвиняемый в расстреле учеников гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев доставлен в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

Казанского стрелка держат в столичном СИЗО в двухместной камере. Его соседа обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений. Об этом рассказал ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников ТАСС.

«Галявиев выглядит спокойно, признаков агрессии не демонстрировал. Он сказал, что полностью признает вину», — сообщил Мельников.

Галявиев находится в СИЗО под жестким контролем. Еще в Казани его поставили на профилактический учет из-за склонности к побегу, нападению на сотрудников или самоубийству, передает RT.

Ранее, 7 июня медики выписали еще одного ребенка после стрельбы в казанской гимназии. В медучреждении в настоящий момент проходят лечение два пациента.

Вооруженное нападение на школу было совершено 11 мая. Ильназ Галявиев пришел в гимназию и открыл огонь по людям. В результате ЧП погибли девять человек, 23 получили ранения. Подозреваемый находится под арестом. Ему грозит пожизненный срок.