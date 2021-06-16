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Депутат бундестага назвал «чушью несусветной» условия Киева по запуску «СП-2»

Политика
Депутат бундестага назвал «чушью несусветной» условия Киева по запуску «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Берлин, 16 июня. Украина тяжело переживает запуск первой нити российского газопровода «Северный поток — 2». Киев стал выдвигать свои условия по запуску «СП-2»

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина разрешит запуск трубопровода, если Москва «деоккупирует» Донбасс и Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «СП-2» оставит украинскую армию без денег, передают «Известия».

«Условием запуска должна быть деоккупация наших территорий и энергетическая безопасность Украины. Справедливая компенсация за угрозы», — сказал Кулеба.

Однако в Германии назвали условия Киева «чушью несусветной», так как это просто попытки украинских политиков угодить западным спонсорам. Сами условия Украины не несут в себе никакого коммерческого, правового и морального смысла, заявил депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт.

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал предложение Кулебы попыткой создать «информационный шум». По словам Юшкова, таким образом Киев хочет, чтобы на саммите России и США обсудили эту тему, передает RT.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал полным абсурдом предложение Киева «обменять» запуск газопровода «Северный поток — 2» на Крым. Он констатировал, что Россия не торгует ни суверенитетом, ни свободой, ни людьми и территориями.

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крым кулеба сп-2
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