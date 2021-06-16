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Ковитиди: решив обложить крымчан налогами, Рада признала Крым частью России

Политика
Ковитиди: решив обложить крымчан налогами, Рада признала Крым частью России
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Симферополь, 16 июня. Решение Верховной рады обложить жителей Крыма новыми налогами не имеет никакого смысла, поскольку украинцев на полуострове нет, заявила сенатор Ольга Ковитиди.

Ранее стало известно, что Верховная рада Украины планирует отменить созданную еще в 2014 году свободную экономическую зону «Крым». Ожидается, что законопроект примут в августе, перед саммитом «Крымской платформы».

По украинским законам все проживающие на полуострове украинцы считаются иностранцами, а значит они не платят налоги в украинскую казну. Им недоступны украинские банковские услуги и пенсионное обеспечение. После принятия законопроекта на всех украинцев, проживающих в Крыму, будут распространяться такие же налоговые правила, как и внутри страны.

Член комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с «ПолитРоссией» подчеркнула, что разрабатываемый Верховной радой закон лишен какого-либо смысла, ведь сегодня в Крыму просто нет граждан Украины.

«Более того, в тексте законопроекта указан ряд положений, которые рассматривают жителей Крыма как иностранцев. В связи с чем для них и создавался особый правовой режим налогообложения. И настоящим украинские законодатели лишь подтверждают факт того, что жители Крыма являются гражданами другого иностранного государства — Российской Федерации», — подчеркнула сенатор.

Ковитиди добавила, что украинским депутатам следует заниматься проблемами исключительно Украины, улучшая жизнь рядовых украинцев, а не пытаться «заниматься правовым регулированием граждан другого государства».

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума, который был проведен после государственного переворота на Украине. Киев по-прежнему считает территорию полуострова своей, но «временно оккупированной». Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно и обсуждению не подлежит.

Ранее инициативу Киева распространить налоги на граждан, проживающих в Крыму, вызвала бурную критику со стороны русскоязычных интернет-пользователей. Они удивляются абсурдности инициативы украинских властей. Люди также интересуются, что сделала Украина для Крыма.

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украина крым налоги ковитиди
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