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Макс Фадеев набирает девушек для нового немузыкального шоу

Шоу-бизнес
Макс Фадеев набирает девушек для нового немузыкального шоу
instagram.com  /  @fadeevmaxim

Москва, 16 июня. Известный продюсер Максим Фадеев объявил набор участниц для нового астрологического проекта.

«Мы ищем ярких девушек, которые знают, что такое карты Таро, бодиграф, астрология и психология», — сообщил Фадеев на видео в своем профиле Instagram.

Продюсер уточнил, что проект будет масштабным, для него уже отстроили «целый город». На своей странице в соцсети он оставил ссылку на анкету, в которой, кроме обычных данных, девушка нужно указать, к примеру, свой цвет волос.

Интересуется Фадеев у девушек также, что они изучали ранее: астрологию, социологию, психологию или дизайн человека. Судя по вопросам, преимущество будет у тех, у кого есть опыт в съемках. Название и концепция проекта пока держатся в секрете.

На прошлой неделе Фадеев поддержал мнение многих своих коллег и жестко раскритиковал прошедшую ранее премию Муз-ТВ. По его словам, церемония прекрасно продемонстрировала, в каком упадке находится современный шоу-бизнес: среди толпы фриков с трудом можно найти одного хорошего артиста. Продюсер добавил, что индустрию переполняют звезды, которые на деле являются «дешевыми подделками».

Куда жестче высказался о скандальной премии Лев Лещенко. Шоу-бизнес, по словам музыканта, сегодня превратился «в соревнование голых задниц и длинных ног». Происходящее на сцене Лещенко сравнил с кунсткамерой, «где собраны недоразвитые эмбрионы, какие-то человеческие мерзости».

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Все новости / Шоу-бизнес / Макс Фадеев набирает девушек для нового немузыкального шоу
макс фадеев астрология фадеев
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