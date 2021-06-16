Макс Фадеев набирает девушек для нового немузыкального шоу

Москва, 16 июня. Известный продюсер Максим Фадеев объявил набор участниц для нового астрологического проекта.

«Мы ищем ярких девушек, которые знают, что такое карты Таро, бодиграф, астрология и психология», — сообщил Фадеев на видео в своем профиле Instagram.

Продюсер уточнил, что проект будет масштабным, для него уже отстроили «целый город». На своей странице в соцсети он оставил ссылку на анкету, в которой, кроме обычных данных, девушка нужно указать, к примеру, свой цвет волос.

Интересуется Фадеев у девушек также, что они изучали ранее: астрологию, социологию, психологию или дизайн человека. Судя по вопросам, преимущество будет у тех, у кого есть опыт в съемках. Название и концепция проекта пока держатся в секрете.

На прошлой неделе Фадеев поддержал мнение многих своих коллег и жестко раскритиковал прошедшую ранее премию Муз-ТВ. По его словам, церемония прекрасно продемонстрировала, в каком упадке находится современный шоу-бизнес: среди толпы фриков с трудом можно найти одного хорошего артиста. Продюсер добавил, что индустрию переполняют звезды, которые на деле являются «дешевыми подделками».

Куда жестче высказался о скандальной премии Лев Лещенко. Шоу-бизнес, по словам музыканта, сегодня превратился «в соревнование голых задниц и длинных ног». Происходящее на сцене Лещенко сравнил с кунсткамерой, «где собраны недоразвитые эмбрионы, какие-то человеческие мерзости».