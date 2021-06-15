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Евро 2020
Сборная Франции благодаря автоголу обыграла Германию на Евро-2020
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Сборная Франции благодаря автоголу обыграла Германию на Евро-2020

Евро 2020
Сборная Франции благодаря автоголу обыграла Германию на Евро-2020
Global Look Press  /  Federico Gambarini / dpa

Мюнхен, 15 июня. Завершился матч чемпионата Европы по футболу между сборными Франции и Германии. Победу со счетом 1:0 одержала французская команда.

Фавориты чемпионата Европы по футболу выясняли, кто может потенциально занять первое место в группе. Несмотря на то, что встреча прошла в Мюнхене, номинальными хозяевами считалась Франция.

Игра началась активно. Уже на 11 минуте немецкий футболист Йозуа Киммих получил желтую карточку за грубый фол. Вскоре, на 20 минуте, подопечным главного тренера Дидье Дешама удалось открыть счет. Правда, свою фамилию на табло записали не французы, а защитник Германии Матс Хуммельс, срезавший мяч в свои ворота.

Во втором тайме соотношение сил сохранилось. Подопечные тренера Йоахима Лева больше владели мячом, но по воротам чаще били их соперники. В одном из таких эпизодов полузащитник Поль Погба вырезал пас на Киллиана Мбаппе. Нападающий точным ударом направил мяч в дальний угол ворот, но судья зафиксировал офсайд.

Аналогичная ситуация возникла на 85 минуте. Мбаппе отдал пас на своего партнера Карима Бензема, который покатил мяч в пустые ворота. Однако рефери матча отменил и этот гол, офсайд.

Остаток игры прошел без опасных моментов, счет сохранился. Франция минимально победила благодаря автоголу игрока сборной Германии.

Ранее стало известно, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду возглавил список лучших бомбардиров чемпионатов Европы по футболу, обогнав французского полузащитника Мишеля Платини.

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Все новости / Евро 2020 / Сборная Франции благодаря автоголу обыграла Германию на Евро-2020
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