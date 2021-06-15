«С чугунной мотивацией»: Губерниев поднял дух сборной РФ перед матчем с финнами

Москва, 15 июня. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев трогательно обратился к футболистам сборной России по футболу перед очередным матчем Евро-2020.

Россия стартовала в групповом этапе европейского чемпионата с крупного проигрыша, уступив Бельгии 3:0. Россиянам предстоит 16 июня встретиться с Финляндией в Петербурге. Накануне матча Губерниев решил поднять боевой дух нашей национальной сборной, напомнив им, что россияне — «ребята ответственные». Из-за этого они взваливают на себя лишнее. Это приводит к тому, что «игроки начинают переживать, дергаться, упрощать игру».

«Но тут-то мы выйдем с чугунной мотивацией в ногах и с рюкзаком многотонных «надо»! Ребятушки!!! Станислава сыны!!! Сыграйте как можете. И не читайте до обеда газет- только мою тележеньку, а после обеда уже игра!!!! Вперед, Россия!!!» — эмоционально обратился комментатор к российской сборной в своем Telegram-канале.

Накануне матча главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры с российской командой. Он уверен, что сборная России активизируется в атаке сразу после свистка, но его подопечные будут готовы к такому прессингу. По словам Канервы, его игроки ожидают давления не только от нападающего Артема Дзюбы, но и других членов команды.

Наставник сборной России Станислав Черчесов заявил, что считает сборную Финляндии «крепкой командой», подчеркнув, что предстоящий матч очень важен для России с турнирной точки зрения.