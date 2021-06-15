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Карим Бензема забил гол из оффсайда в ворота сборной Германии

Спорт
Карим Бензема забил гол из оффсайда в ворота сборной Германии
wikipedia.org  /  Chris Deahr/CC BY 2.0

Мюнхен, 15 июня. Нападающий сборной Франции и «Реала Мадрид» Карим Бензема забил гол в ворота национальной команды Германии, однако взятие ворот отменили из-за оффсайда.

Встреча между сборных Германии и Франции проходит в рамках группового этапа чемпионата Европы в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Главный судья встречи Карлос Дель Серро Гранде отменил гол Бензема на 85-й минуте.

Ранее рефери также отменил гол французского форварда Килиана Мбаппе из-за оффсайда на 66-й минуте.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Германии является единственным автором гола в матче Германии и Франции. Матс Хуммельс забил в свои ворота на 20-й минуте игры.

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Все новости / Спорт / Карим Бензема забил гол из оффсайда в ворота сборной Германии
футбол франция германия евро бензема
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