Глава NASA призвал США следить за планами России и Китая в космосе

Вашингтон, 15 июня. Директор NASA Билл Нельсон призывает Вашингтон внимательнее следить за совместными планами Москвы и Пекина по исследованию Луны.

На слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США Нельсон выразил опасения, что КНР собирается энергично развивать космическую программу.

«Думаю, что вы видите заявления, которые делает правительство Китая, что они не хотят ждать до 2030-х годов, чтобы высадить человека на Луне. И завтра <…> мы ожидаем совместного заявления Китая и России по поводу их планов. Посмотрим, что там будет», — заявил глава NASA.

Нельсон предположил, что уже в скором времени Китай будет вести себя в космосе «очень энергично», понимая цену этого успеха. В первую очередь, речь идет о лунной программе.

«Мне кажется, это станет вопросом для всех вас — кто принимает политические решения: насколько ценно для США было бы вернуться на Луну первыми», — подчеркнул глава NASA.

В начале июня глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация оценит примерные даты запуска межпланетной автоматической станции «Луна-25» в августе. По слова Рогозина, если летом НПО им. Лавочкина выйдет на стартовую готовность, то пуск «Луны-25» придется перенести с мая 2022 года на октябрь.

Помимо этого, Рогозин объявил, что Роскосмос начинает создание в России единой десятилетней космической программы, которая объединит все существующие в стране космические проекты. Создать такую программу планировалось еще к концу 2020 года.