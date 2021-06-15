Выступление против «СП-2» привело к краху внешней политики Польши

Варшава, 15 июня. Польские власти подчинились США в борьбе против «Северного потока — 2», но проиграли. В результате Варшава только поссорилась с Москвой и Берлином

В последние 15 лет внешняя политика Польши продвигалась в трех направлениях. Она во всем «подыгрывала» Вашингтону, что, в том числе, выражалось в крупных закупках американского оружия. Также Варшава активно выступала против строительства российского-немецкого газопровода, а заодно выражала свою враждебность к Кремлю, называя его «угрозой». Об этом сообщает ИноСМИ.

«Сейчас мы видим, как терпит крах политика, связанная со второй упомянутой выше областью. «Северный поток — 2» будет достроен, к нашим протестам никто не прислушался, они оказались совершенно бесполезными. Мы сами привели себя к имиджевому поражению», — заявляет профессор факультета права и администрации Варшавского университета Витольд Модзелевский.

Модзелевский не понимает, почему правительство стало рисковать государственным авторитетом. Если рассмотреть ситуацию более детально, то у Польши не было интересов, завязанных на «СП-2».

«Зачем мы начинали бесперспективную войну на этом фронте, которая портила отношения Польши не только с Россией, но и с Германией, то есть Евросоюзом, выступающим приложением к этому государству? Неизвестно. Сейчас уже нет смысла ломать копья, поскольку Вашингтон объявил о своем поражении в этой сфере», — подчеркнул эксперт.

Витольд считает, что США предали Польшу, и теперь она не обязана покупать американское вооружение. По его мнению, Варшава должна начать серьезную дискуссию относительно своей внешней политики, которая на данный момент привела к поражению.

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