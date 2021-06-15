Мбаппе забил гол из оффсайда в ворота сборной Германии

Мюнхен, 15 июня. Главный судья встречи сборных Германии и Франции Карлос Дель Серро Гранде не засчитал гол французского нападающего Килиана Мбаппе из-за оффсайда.

Встреча проходит в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Мбаппе забил этот отмененный гол на 66-й минуте игры.

Сейчас счет встречи 1:0 в пользу французов. Автоголом отличился защитник сборной Германии Матс Хуммельс на 20-й минуте.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду побил рекорд Мишеля Платини на чемпионатах Европы. Форвард стал лучшим бомбардиром турниров после дубля в ворота сборной Венгрии.