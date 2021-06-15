Рогозин анонсировал первую встречу с новым директором NASA этой осенью

Москва, 15 июня. Главы Роскосмоса и НАСА Дмитрий Рогозин и Билл Нельсон договорились встретиться осенью 2021 года «в одной из солидных стран».

Это будет первая очная встреча глав госкорпораций, которая пройдет в рамках одной из международных конференций. Об этом Рогозин рассказал на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.

Нельсон же недавно отметил, что NASA следует следить за совместной работой и планами Москвы и Пекина по лунной программе. Китай не собирается ждать до 2030-х годов, чтобы высадиться на Луну, там явно предстоит очень «энергичная работа», предполагает он. Поэтому политическим представителям нужно понять, насколько важно для США вновь стать первыми в этой области.

Рогозин же рассказал о других планах Роскосмоса. В ближайшем будущем специалисты госкорпорации вместе с партнерами проведут проверку технического состояния МКС и отправят на станцию ученых для экспериментов.