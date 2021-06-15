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Ивица Олич покинул пост главного тренера ЦСКА

  /   Обновлено: 15 июня 2021 23:14
Спорт
Ивица Олич покинул пост главного тренера ЦСКА
Global Look Press  /  Alexander Chernykh

Москва, 15 июня. Хорватский тренер Ивица Олич и московский ПФК ЦСКА прекратили свое сотрудничество.

Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначили бывшего защитника армейцев Алексея Березуцкого. Информацией об отставке хорвата делится официальный сайт московского клуба.

Олич с 2003 по 2006 год выступал за ЦСКА в качестве игрока. За московский клуб он забил 35 мячей в 78 матчах. Пост главного тренера армейцев он занял 23 марта текущего года. Под его руководством футболисты ЦСКА провели девять игр, из которых четыре победы, одна ничья и четыре поражения.

Ранее сообщалось, что голкипер ЦСКА Илья Помазун продлил контракт с клубом. Новое соглашение заключено до 2026 года.

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футбол цска Олич
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