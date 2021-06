Мужчина на параплане упал на поле перед матчем сборных Франции и Германии

Мюнхен, 15 июня. До начала матча Евро-2020 между Францией и Германией на стадион «Альянц-Арена» с помощью параплана проник неизвестный мужчина.

Инцидент произошел перед стартовым свистком, когда игроки национальных команд занимали свои позиции. Футбольный фанат решил выбраться на поле, но необычным способом, с помощью параплана.

Мужчина пролетел над трибунами, едва не зацепив зрителей. На короткое время он справился с управлением, после чего упал прямо на поле, на половине сборной Германии. Немецкий защитник Антонио Рюдигер и его товарищ по команде помогли парапланеру подняться на ноги.

Был ли арестован и оштрафован неизвестный мужчина — неизвестно. Видео снял один из посетителей матча сборных Франции и Германии.

Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9