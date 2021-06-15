Европа может одобрить вакцину «Спутник V» уже в июле

Рим, 15 июня. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена медицинскими властями Евросоюза в июле.

Российский препарат проходит процедуру постепенной экспертизы Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Власти Италии при этом призывают европейский регулятор ускорить рассмотрение. Об этом РИА Новости рассказал директор итальянского научно-исследовательского института «Спалланцани» Франческо Вайя.

«Чем больше у нас вакцин, тем лучше. Из того, что мне известно, и, как мне кажется, июль мог стать адекватной датой для того, чтобы дать ответ на запрос Российского фонда (РФПИ – ред.)», — сказал он.

РФПИ назвал «Спутник V» одним из самых эффективных против индийского штамма коронавируса. Об этом говорится в исследовании центра им. Гамалеи, передает RT.

Туристы, сделавшие прививку от COVID-19 российской вакциной «Спутник V», смогут беспрепятственно въезжать в Грецию, заявили в Афинах. Въезд в страну привитых «Спутником V» туристов одобрил Национальный комитет по вакцинации в Греции. Об этом ранее сообщила член комиссии эпидемиологов Вана Папаевангелу.