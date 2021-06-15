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Хуммельс забил автогол в матче Германии и Франции на Евро-2020

  /   Обновлено: 15 июня 2021 22:46
Евро 2020
Хуммельс забил автогол в матче Германии и Франции на Евро-2020
Global Look Press  /  Federico Gambarini / dpa

Мюнхен, 15 июня. Сборная Франции повела в счете в матче против команды Германии на Евро-2020. Мяч в собственные ворота забил немецкий защитник Матс Хуммельс.

Автогол был зафиксирован на 20-й минуте встречи. Это произошло во время атаки французов. Погба сделал диагональную передачу к краю штрафной. Эрнандес прострелил во вратарскую, а Хуммельс срезал мяч прямо в створ собственных ворот.

Прошло уже больше половины первого тайма. Команда Германии помимо пропущенного мяча имеет в своем активе желтую карточку.

Наставник немецкой сборной Йоахим Лев включил в стартовой состав на матч против Франции трех защитников. Французскую линию обороны составляют четыре игрока.

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Все новости / Евро 2020 / Хуммельс забил автогол в матче Германии и Франции на Евро-2020
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