Хуммельс забил автогол в матче Германии и Франции на Евро-2020

Мюнхен, 15 июня. Сборная Франции повела в счете в матче против команды Германии на Евро-2020. Мяч в собственные ворота забил немецкий защитник Матс Хуммельс.

Автогол был зафиксирован на 20-й минуте встречи. Это произошло во время атаки французов. Погба сделал диагональную передачу к краю штрафной. Эрнандес прострелил во вратарскую, а Хуммельс срезал мяч прямо в створ собственных ворот.

Прошло уже больше половины первого тайма. Команда Германии помимо пропущенного мяча имеет в своем активе желтую карточку.

Наставник немецкой сборной Йоахим Лев включил в стартовой состав на матч против Франции трех защитников. Французскую линию обороны составляют четыре игрока.