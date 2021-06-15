Западные СМИ «сгущают тучи» в преддверии саммита Путина и Байдена

Вашингтон, 15 июня. Президент США Джо Байден столкнется с огромным вызовом на саммите в Женеве, встретившись с российским лидером Владимиром Путиным, пишет Newsweek. Прогноз? Мрачный.

На протяжении всех последних лет президенты США от Джорджа Буша-младшего до Дональда Трампа контактировали с Путиным. И после каждого президента США отношения между странами становились еще чуточку хуже.

«Каждый из них смотрел Путину в глаза, и после каждого из них ситуация становилась только хуже», — «сгущает тучи» издание.

В годы правления Барака Обамы развернулась военная операция в Сирии и начался политический кризис на Украине. Помимо этого, Вашингтон регулярно обрушивался на Москву с нападками за якобы вмешательство в выборы и кибератаки. Все это не способствовало улучшению отношений между странами.

«Россия потратила десятки миллиардов долларов на новые военные базы в Арктике, она тратится на гиперзвуковые ракеты, подводные торпеды с водородными бомбами и ракеты с ядерными двигателями», — паникует автор Newsweek.

На фоне обострения отношений с Белым домом Кремль пошел на сближение с Пекином и Ираном, а также рядом государств в Латинской Америке, что также серьезно ударило по позициями Штатов. Байден должен понимать весь контекст происходящего, заходя с Путиным в один кабинет, призывает колумнист Ариэль Коэн.

Параллельно с политическими амбициями Москвы, Newsweek акцентирует внимание и на достижениях военного прогресса России. Москва наращивает присутствие в Арктике, на Ближнем Востоке, на Черном море. Бомбардировщики Ту-22М внушают ужас во всех концах земного шара, а Америка уязвима, как никогда раньше, признает американский журнал.

Одним из главных событий, предшествовавших саммиту двух президентов в Женеве, стало интервью Путина американскому телеканалу NBC. Беседа с американским журналистом вызвала широкий общественный резонанс. Отдельным поводом для дискуссии стали вопросы от зарубежного журналиста, показавшиеся многим провокационными. Известный российский политик Геннадий Онищенко сравнил попытки задеть президента нашей страны с «мелким покусыванием».