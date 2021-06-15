Украинцы отреагировали шутками на условия Байдена по вступлению в НАТО

Киев, 15 июня. Президент США Джо Байдена имеет отличное чувство юмора, если озвучил такие условия для вступления Незалежной в НАТО, решили украинцы и встретили его обращение своими шутками.

Одно из главных условий для принятия Украины в НАТО — полная и безусловная победа над коррупцией, заявил президент США в ходе саммита «ЕС — США». Есть и другие условия, о которых американский лидер умолчал, однако победа над коррупцией относится к числу первейших и самых важных.

К коррупции на Украине отношение уже давно сложилось ироническое — вороватые чиновники и олигархи давно стали часть повседневной украинской действительности. Поэтому и требование Вашингтона избавиться от коррупционеров во власти украинцы восприняли специфически, решив, что Байден таким образом вежливо и дипломатично сказал Незалежной «нет».

«Вот! Молодец! Байден хорошо знает, что это невозможно. Так что вступлению в НАТО никогда не бывать. Красиво ответил и главное — правильно», — смеется Юра Плакущий. «Отмазался Байден. Значит никогда Украине не быть в НАТО», — признает Клим В.

Впрочем, некоторые украинцы увидели в призывах «сонного Джо» и не менее ироничный посыл. Многие помнили подозрительную историю, связанную с работой сына президента США Хантера Байдена на газодобывающую компанию Burisma.

«Для того, что бы победить коррупцию на Украине, надо сперва посадить сына Байдена за его мутки в «Буризме»!» — смеется пользователь seregasimfable. «Он знал какие условия поставить. Когда победят коррупцию. Значит — никогда. Ведь это его сынуля, не работая, деньги на Украине получал. Это разве не коррупция?» — возмущается Дедушка Аксион.

Были и те, кто просто отметил необычное чувство юмора американского лидера. Подавляющая часть комментаторов так или иначе поддержала мысль, что победить коррупцию в Незалежной — невозможно. Поэтому лучше воспринимать сказанное «сонным Джо» как забавную шутку и шутить в ответ.

«Бывайте, ихтиандры-копатели...» — шутливо попрощался с западным миром Сергей Smolny. «Классно Байден «потроллил»! Старичок с юмором», — смеется Mr. Vasya Pupkin.

Вместо борьбы с коррупцией правительство президента Украины Владимира Зеленского ведет борьбу со свободой слова. Ранее стало известно, что Верховная рада приняла к рассмотрению законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за критику Вооруженных сил Украины.