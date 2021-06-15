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Политолог указал на повод для радости ЕС относительно США

Политика
Политолог указал на повод для радости ЕС относительно США
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 июня. Политолог Дмитрий Дробницкий рассказал о реакции руководства стран ЕС на европейское политическое турне президента США.

Факт того, что президент Соединенных Штатов Америки Джозеж Байден перед встречей с лидером России Владимиром Путиным в Женеве, которая состоится 16 июня, встретился со своими союзниками в Европе не остался без внимания политолога Дмитрия Дробницкого. В эфире радиопрограммы «Полный контакт» на «Вести ФМ» эксперт отметил реакцию политиков ЕС на решение главы американского государства совершить своеобразное политическое турне по Европе, для консолидации позиции коллективного Запада во взаимоотношениях с РФ.

«В мейнстримной прессе пишут о том, что смотрите: «Мы собрали Запад вместе. Америка действительно вернулась. Хозяин приехал, барин вернулся», — с иронией заявил Дробницкий по данному поводу.

Политолог отметил, что по поводу этого «праздника воссоединения с барином» высказываются разные точки зрения. Однако общий фон от приезда в Европу Байдена, избранного «федеральной почтовой службой США», выглядят чрезвычайно комплементарно.

«Из уст Урсулы фон дер Ляйен прозвучала крылатая фраза, что «теперь у нас снова есть друг в Белом доме», — отметил эксперт по данному поводу.

Ранее российский телеведущий Владимир Соловьев разглядел скрытое послание Путина в общении с зарубежной прессой.

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сша ес байден политика
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