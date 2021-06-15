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Стартовал матч между сборными Франции и Германии на чемпионате Европы

  /   Обновлено: 15 июня 2021 22:25
Евро 2020
Стартовал матч между сборными Франции и Германии на чемпионате Европы
Global Look Press  /  Federico Gambarini / dpa

Мюнхен, 15 июня. Начался матч между сборными Франции и Германии в рамках группового этапа чемпионата Европы.

Встреча сборных проходит в Мюнхене на стадионе «Алианц Арена». В предыдущей встрече сборная Португалии обыграла Венгрию со счетом 3:0. Эти национальные команды являются соперниками Франции и Германии по группе.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы, сделав дубль в матче против Венгрии. Футболист забил 12 голов на турнирах. Португалец обогнал бывшего французского футболиста Мишеля Платини.

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