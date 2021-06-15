Стартовал матч между сборными Франции и Германии на чемпионате Европы

Мюнхен, 15 июня. Начался матч между сборными Франции и Германии в рамках группового этапа чемпионата Европы.

Встреча сборных проходит в Мюнхене на стадионе «Алианц Арена». В предыдущей встрече сборная Португалии обыграла Венгрию со счетом 3:0. Эти национальные команды являются соперниками Франции и Германии по группе.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы, сделав дубль в матче против Венгрии. Футболист забил 12 голов на турнирах. Португалец обогнал бывшего французского футболиста Мишеля Платини.