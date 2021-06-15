Политолог Кошкин прокомментировал претензии Киева перед саммитом Путин и Байдена

Киев, 15 июня. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не признает договоренностей Байдена и Путина по «украинскому вопросу». Эксперт Андрей Кошкин оценил уровень истерии.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова прокомментировал высказывание представителя украинского политического бомонда. Киев считает себя незаслуженно обделенным американским вниманием, сообщил эксперт в эфире радиостанции Sputnik.

«На Украине — ярко выраженная истерия. И президент (Владимир) Зеленский, и все члены кабинета министров — все они озабочены тем, что у США есть много вопросов, которые они хотели бы решать в Европе, не принимая во внимание мнение Украины», — пояснил свою точку зрения Андрей Кошкин.

По словам эксперта, такие действия сильно ударили по самолюбию Украины, в результате чего ряд киевских политиков готов высказать Вашингтону свое «фи». Впрочем, такое положение вещей никак не влияет на генеральную линию внешней политики США, уверен политолог. Детские амбиции Киева заставили Украину давать оценку предстоящей встрече Путина и Байдена, однако ситуации это не изменит, заявил спикер.

«Для США Украина не является приоритетом. Встреча должна запустить диалог Вашингтона и Москвы и решение многих важнейших вопросов как для Европы, так и для всего мира», — подытожил завкафедрой политологии и социологии.

Очередной саммит НАТО оставил Украину «с надеждой в кармане». Долгожданная для Киева встреча стран-участниц Альянса прошла без вступления Украины в НАТО на повестке дня.