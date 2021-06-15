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Украинцы ответили покаявшейся в прямом эфире «слуге народа»

Политика
Украинцы ответили покаявшейся в прямом эфире «слуге народа»
Prt Scr youtube.com  /  НАШ

Киев, 15 июня. Народный депутат Украины Виктория Гриб в эфире телеканала «НАШ» признала ошибочность текущей экономической политики Киева. Однако это не спасло ее от крепкого народного слова.

Гриб в прямом эфире затронула животрепещущую тему падения украинской экономики. В текущем своем положении Незалежная стремительно деградирует, реанимация фондового рынка ее не спасет, а промышленность — главная надежда страны на возвращение к нормальной жизни — продолжает разрушаться. Также затронула «слуга народа» и проблемы населения Донбасса — официальный Киев годами не выплачивает пенсии жителям Донецкой и Луганской народных республик.

«У нас падает промышленность и экономика. У нас нет поступлений в бюджет. Мы нищаем на глазах. И если промышленность не заработает, то даже при наличии фондового рынка мы не сможем выплачивать нормальные пенсии. Я хочу напомнить коллегам, что экономическую блокаду, к большому сожалению, ввела именно Украина!» — кается за всех законодателей Гриб.

Другие «слуги народа» отказались слушать Викторию и по привычке бросились винить во всех своих бедах Россию. Однако зрители прямого эфира «Нашего» в комментариях прислушались к женщине. Ее тоже не миновала волна народного недовольства, но возмущение коснулось всех без исключения украинских законодателей.

«Потому что неча было скакать!» — припоминает «слугам народа» события 2014 года пользователь Александр.

«Какие мордатые эксперты!» — не скрывает своего презрения Андрей Гаманович.

«Отправьте ее в Донбасс, пусть там жалуется!» — жестко ответил Влад М.

«Не будет скоро промышленности на Украине», — заключает Андрей Сорокин.

Лучшей иллюстрацией состояния современной украинской промышленности стала презентация «новой» противоракетной установки, представленной предприятием «Луч». Инженеры из Незалежной сумели собрать только макет будущей зенитно-ракетной системы (ЗРС), однако оказалось, что большая часть компонентов украинской разработки «позаимствована» из российской установки С-300.

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