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Эксперт объяснил смысл последних попыток Киева в борьбе с «Северным потоком – 2»

Экономика
Эксперт объяснил смысл последних попыток Киева в борьбе с «Северным потоком – 2»
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Москва, 15 июня. Своими попытками противостоять «СП-2» Украина пытается напомнить о себе накануне саммита между лидерами России и США. Об этом заявил эксперт по энергетике Вячеслав Кулагин.

Киев не теряет надежды выторговать хоть что-то, чтобы компенсировать финансовые потери от запуска «Северного потока – 2». В рамках этой стратегии украинские власти предлагают Москве различные условия.

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин, рассуждая о тщетных попытках Киева, констатирует, что это не более, чем привлечение внимания.

«Смысл [заявлений украинских политиков] в том, чтобы попытаться хоть что-то выторговать [у Москвы], пока проект еще полностью не работает. И Киев говорит о каких-то обязательствах по поставкам со стороны России, то о каких-то гарантиях от европейцев. Это просто попытка такая», – объяснил Кулагин.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска «Северного потока – 2» должна быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины. Берлин назвал заявление Кулебы «несусветной чушью» и популизмом. Депутата бундестага ФРГ Вальдемар Гердт убежден, что марионеточный Киев хочет таким образом угодить своему хозяину за океаном.

Кулагин напомнил, что «СП-2» находится в завершающей стадии строительства, а одна ветка уже даже заполняется газом. По мнению эксперта, Украина своими действиями просто «пытается успеть в последний вагон уходящего поезда». Тем более скоро состоится встреча между главами РФ и США, и украинские власти хотят напомнить о себе.

Очевидно, что все преимущества у «Северного потока – 2», поэтому Киев надеется получить хоть что-то взамен потерянного транзита российского газа, убежден эксперт.

«Россия всегда заявляла, что предпочитает сохранить транзит через Украину на нормальных условиях, потому что это — логистически ближайшая страна, к тому же украинская ГТС нуждается в балансировке поставок газа. Если поставки Россией прекратятся, украинские потребители останутся без газа, но РФ никогда не выступала против сохранения объемов транзита 10–15 млрд. Но Киев пытается выбить что-то больше», – резюмировал Вячеслав Кулагин.

Ранее издание ФАН писало о том, что польский парламент принял резолюцию против строительства «СП-2».

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