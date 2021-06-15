Минтруд представил проект автоматического назначения пенсии по старости

Москва, 15 июня. Минтруд представил проект приказа об автоматическом назначении страховой пенсии по старости.

Проект приказа для автоматического назначения страховой пенсии по старости, предложенный Минтрудом, уже размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Познакомиться с документом поближе можно здесь. Сейчас проект находится на втором этапе из трех, на нем проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта нормативного правового акта и независимая антикоррупционная экспертиза.

Судя по тексту документа, назначение пенсии будет осуществляться на основании сведений индивидуального учета, сведений, поступивших в порядке межведомственного информационного взаимодействия, а также из федеральных государственных информационных систем.

Гражданин, который не имел периодов работы или иной деятельности за пределами России, и подписавший согласие на назначение страховой пенсии по старости в автоматическом режиме, получает право на автоматическое назначение пенсии.

Ранее писалось о том, что Минтруд рассмотрит идею о «четырехдневке» наравне с другими предложениями и инициативами.