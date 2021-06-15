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Найдены 6 отличий Cadillac Байдена от Aurus Путина

Общество
Найдены 6 отличий Cadillac Байдена от Aurus Путина
twitter.com  /  @HussamAAlsaleh1

Москва, 15 июня. Личные лимузины президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина имеет целый ряд интересных сходств и различий, выяснила «Комсомольская правда».

Авторы «Комсомолки» сравнили находящиеся в открытом доступе данные о президентских «броневиках премиум-класса» и пришли к неожиданным выводам об их сходствах и различиях. Cadillac Байдена и Aurus Путина оба оснащены броней класса VR8/VR10 — максимально возможного для гражданских авто. Прочнее только бронетехника. Стекла автомобилей способны остановить пулю из снайперской винтовки, имеют запас кислорода и защищены от радиационной, бактериологической и химической угрозы, а также имеют запас кислорода.

Однако различия главных автомобилей РФ и США еще более интересны. Выяснилось, что стекла «американца» не в пример толще: 12,5 см у Cadillac против 6 см у Aurus. Автомобиль Байдена оказался тяжелее на 1,8 тонны и дороже как минимум на 10 миллионов рублей. Однако автомобиль Владимира Путина оказался не в пример быстрее: до 100 км/ч Aurus Senat разгонится в два раза быстрее, чем президентский Cadillac — 6 секунд против 15. Несмотря на вес, лимузин Путина оказался длиннее — 6,6 м против 5,5 у Байдена.

Но главное и самое забавное отличие известно журналистам только на уровне слухов. Как сообщают некоторые источники, президентский лимузин Джо Байдена перевозит запас крови той же группы, что и у американского лидера. Зато у Aurus Senat предусмотрен дополнительный аварийный выход.

Саммит Путина и Байдена в швейцарской Женеве — одно из самых ожидаемых политических событий этого лета. Встреча пройдет на вилле Ла-Гранж, прямое включение из которой предоставила журналистка телепередачи «Время покажет» Олеся Лосева.

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