Дава вслед за Моргенштерном посмеялся над премией Муз-ТВ

Москва, 15 июня. Рэпер Дава высмеял вручение премии Муз-ТВ артисту Александру Ревве, что до него сделал скандальный рэпер Моргенштерн.

Мать Давида Манукяна, прославившегося под псевдонимом Дава, поздравила наследника с днем блогера на своей странице в Instagram. Она заявила, что считает его самым талантливым, умеющим находить оригинальные решения и создавать креативный контент. Родительница рэпера похвалила сына за то, что тот умело сталкивается с критикой и не боится экспериментов.

«Самое главное, что у тебя верные подписчики, которые понимают тебя с полуслова, готовы за тебя идти в бой. Твои песни и вайны всегда самые душевные, мотивирующие, для многих являются источником черпать силы, восстанавливаться, учат не сдаваться, а все начать с нуля», — тепло обратилась к сыну Анна Манукян.

Она показала своим подписчикам забавный ролик, на котором ее сын щелкает семечки и переживает, что ему не дали даже «тарелку». Он заявил, что каждый его шаг — это шоу. Таким образом он раскритиковал премию, на которой главный приз получил Ревва.

На организаторов шоу за это обиделся и эпатажный певец Моргенштерн. Получивший в суде штраф за пропаганду наркотиков в своих песнях, он явился на премию, где бесцеремонно поднялся на сцену в момент, когда заветную «тарелку» вручали Ревве. Наглое поведение селебрити осудили в Сети как его поклонники, так и музыкальные критики.