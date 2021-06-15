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Тренер сборной Финляндии Маркку Канерва спрогнозировал ход игры с Россией

Евро 2020
Тренер сборной Финляндии Маркку Канерва спрогнозировал ход игры с Россией
TACC  /  Martin Meissner / POOL

Санкт-Петербург, 15 июня. Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры с российской командой в рамках чемпионата Европы.

Наставник уверен, что сборная России активизируется в атаке сразу после свистка, но его подопечные будут готовы к такому прессингу — финны имеют необходимый опыт. Канерва подчеркнул, что команда ожидает давления не только от нападающего Артема Дзюбы, но и других членов команды.

«У нас есть опыт игры против команд с сильными нападающими – против Эдина Джеко из Боснии, например. Но российская атака зависит не только от Дзюбы – у них есть и другие хорошие футболисты. Нельзя давать им свободу в действиях с мячом», – рассказал Канерва во время пресс-конференции.

Сборную Финляндии удовлетворит и ничья, однако такой исход не устроит Россию, которой необходимо набирать очки после поражения в матче с бельгийцами. Финнам придется столкнуться с серьезным испытанием, пытаясь удержать противников.

«Россияне захотят получить три очка в матче против нашей команды. Они недовольны своими действиями в первом матче и будут агрессивно атаковать в игре с нами», – отметил тренер.

Наставник сборной России Станислав Черчесов в рамках пресс-конференции оценил важность предстоящего матча против сборной Финляндии. Он отметил, что в преддверии встречи у него спокойное и рабочее настроение.

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Все новости / Евро 2020 / Тренер сборной Финляндии Маркку Канерва спрогнозировал ход игры с Россией
футбол россия финляндия евро-2020 канерва
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