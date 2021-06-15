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Ольга Орлова в годовщину смерти Жанны Фриске показала редкое совместное фото

Шоу-бизнес
Ольга Орлова в годовщину смерти Жанны Фриске показала редкое совместное фото
instagram.com  /  @olgaorlova1311

Москва, 15 июня. Близкая подруга покойной певицы Жанны Фриске Ольга Орлова опубликовала в шестую годовщину ее смерти общую фотографию с еще молодой звездой, чем растрогала фанатов.

Фриске и Орлова сблизились благодаря музыкальной группе «Блестящие». После того как подруги решили покинуть коллектив, они продолжили свое общение. Именитая певица даже сделала близкую подругу крестной своего единственного сына от телеведущего Дмитрия Шепелева Платона. Однако после смерти певицы от рака Орлова не смогла поддерживать контакты с мальчиком из-за его отца.

В годовщину смерти исполнительницы и актрисы Орлова по традиции опубликовала совместную фотографию. На кадре молодые Фриске и Орлова с блестящими глазами лежат на кровати и улыбаются. Редкий кадр растрогал фанатов звезд.

«Еще совсем молодые и такие прекрасные»;

«Уже шесть лет прошло, а все равно больно вспоминать о ее смерти»;

«Очень жаль, что такие хорошие, молодые талантливые и так рано уходят», — высказались подписчики.

Орлова до последнего была рядом с умиравшей от рака мозга Фриске. Она тяжелее остальных пережила ее кончину и посвятила ей песню. До сих пор поклонники вспоминают их крепкую дружбу при жизни и на некоторых снимках даже путают звезд друг с другом.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Орлова в годовщину смерти Жанны Фриске показала редкое совместное фото
фриске орлова блестящие
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