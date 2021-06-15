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Лучшие курорты Крыма для отдыха с детьми: рейтинг по версии ФАН

Общество
Лучшие курорты Крыма для отдыха с детьми: рейтинг по версии ФАН
Федеральное агентство новостей  /  Всеволод Радченко

Манящий, роскошный, жаркий Крым ежегодно привлекает тысячи отдыхающих. И у каждого есть возможность выбрать отдых по душе. Кто-то предпочитает расслабляться на пляже, кто-то — падать с ног от захватывающих экскурсий, другие любят Крым горный, пещерный… Впечатлений хватает на всех! 

Но как быть, если вы отправляетесь на отдых в Крым с детьми в 2021 году? Где будет по-настоящему удобно, интересно и ненакладно семьям с малышами? Журналист ФАН разбирался, когда действительно стоит ехать в Крым, где отдохнуть с детьми недорого, и какие популярные курорты для семейного отдыха точно не подойдут.

Где лучше в Крыму с детьми

Крымский полуостров традиционно делят на три курортные области. Первая и самая известная — ЮБК. Здесь летом всегда яблоку негде упасть: бронировать отели начинают с апреля, а в первых числах июня найти свободный номер хоть где-то уже проблематично. 

Вторая — Крым западный, тоже популярный регион, неофициально именуемый детской здравницей. И третья — Крым восточный, который выбирают местом отдыха не более трети приезжающих на полуостров. 

ЮБК 

Южнобережье считается традиционным курортом Крыма: здесь находятся восхитительные Массандра и Ливадия, когда-то давно облюбованные представителями российской царской семьи. Здесь же потрясающие поселки: Форос, Никита, Партенит, утопающие в зелени и впечатляющие до глубины души горными пейзажами. Здесь расположены легендарная Ялта, знаменитая Поляна Сказок, зоопарк, океанариум, дельфинарии… 

И это великолепие, действительно, стоит показать ребенку, но не летом, нет. В пик сезона, с июня по август южнобережные курорты Крыма для отдыха с детьми подходят с большой натяжкой. Почему? Причин несколько.

1.    Очень жарко. ЮБК расположен в субтропической зоне, а потому здесь всегда жарче, чем в других регионах полуострова. Ехать в Крым с детьми в июле и августе, чтобы показать знаменитые дворцы или пройтись по каскадам зоопарка «Сказка» будет ошибкой. Изнывающая от жары детвора не оценит окружающих прелестей. Лучшее время для знакомства с красотами Южного берега Крыма всей семьей — апрель и май весной, сентябрь и октябрь осенью. В это время погода солнечная, теплая и очень мягкая, располагающая к долгим прогулкам. 

2.    Очень много машин. С открытием Крымского моста полуостров стал доступным для тех, кто предпочитает отправляться на отдых на автомобиле. Более 70% приезжающих в Крым прибывают именно на своем транспорте. А это значит, что в небольших южнобережных поселках, изначально не рассчитанных на движение автотранспорта в принципе, скопление машин превышает все мыслимые пределы. Отправляясь не только Массандру, Симеиз или Гаспру в июне, но также в Ялту и Алушту, будьте готовы стоять в пробках, уворачиваться от проезжающих бесконечной чередой машин на прогулке и все время держать ребенка за руку, чтобы он случайно не оказался под колесами. 

3.    Очень много людей. Летний отдых принято считать временем оздоровления. А чтобы поправить здоровье, ребенку точно не нужно находиться в толпе отдыхающих на пляже или экскурсиях. В нынешнее сложное с точки зрения эпидситуации время избегать столпотворений, отправляясь в Крым с детьми в июне или сентябре, будет хорошей идеей. 

4.    ЮБК — местность горная. Об этом часто забывают те, кто мечтает побывать в Алупке или Симеизе, а зря. В той же Алупке просто невозможно передвигаться с коляской: спуск к морю может даже показаться увлекательным, а вот подъем к гостинице в горку покажется тяжелым даже хорошо подготовленному физически мужчине. Если хотите ехать на ЮБК с маленькими детьми, не заезжайте дальше Алушты: сразу за Ялтой начинается горный рельеф, и все курортные поселки «раскиданы» по склонам Крымских гор. 

Совет. Решая, куда поехать в Крыму с детьми, планируйте отдых на ЮБК на весенние и осенние месяцы. А летом присмотритесь к другим курортным регионам, где отдыхающих меньше и нет так жарко. 

Символ Южнобережья — замок Ласточкино гнездо
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Западный Крым

Евпатория и Саки — традиционные города для отдыха в Крыму с детьми. С советских времен здесь работают десятки здравниц, где не только отдыхают, но и оздоравливаются дети разных возрастов. Здесь есть детские лагеря, санатории и пансионаты для семейного отдыха. И сюда летом вполне можно ехать по одной причине: даже если вы разместитесь в гостинице, переполненной отдыхающими, на евпаторийских и сакских пляжах вам точно не будет тесно. 

Регион славится огромными, протяженными, песчаными пляжами. Одни расположены в городской черте: вход на центральный пляж Евпатории открыт для всех желающих. Другие находятся за городом, и если вы приехали на отдых на своем авто, не стоит пренебрегать возможностью потратить минут 20 на дорогу и познакомиться с ними. 

Несмотря на то, что Евпатория десятилетиями сохраняла статус детской здравницы, отдыхать здесь с семьей вполне интересно. Денек можно потратить на изучение городских достопримечательностей, другой — на посещение аквапарка. Еще можно сходить в дельфинарий, а потом — выехать за город в еще один аквапарк. Совмещая все это с ежедневным отдыхом на пляже и вечерними прогулками по уютным евпаторийским улочкам, легко не заметить промелькнувшие две недели отпуска. 

Если ваш выбор падет на Саки, программа будет куда менее насыщенной. Пляж, пляж и пляж, — но многие приезжают в Крым именно для этого. Почему бы и нет?

Восточный Крым

Для большинства россиян восточная часть полуострова — это Судак, куда принято отправляться всей семьей. Цены в Судаке, действительно, ниже, чем на ЮБК и в Евпатории, а потому, на первый взгляд, это направление неплохо решает вопрос, где отдохнуть в Крыму с детьми без космических затрат.

Но Судак — вовсе не единственный город в Восточном Крыму, который заслуживает внимания. Поклонники бюджетного отдыха давно облюбовали Феодосию, где пляжи куда просторнее судакских, а количество отдыхающих на квадратный метр меньше. 

В Феодосии можно остановиться в городе: на набережной есть отличный пляж, между посещениями которого стоит заглянуть в картинную галерею им. Ивана Айвазовского. Детям будет и интересно, и полезно. А можно остановиться в одном из многочисленных небольших отелей в поселке Приморский, на подъезде к Феодосии со стороны Керчи. Все они находятся буквально в 50 метрах от моря, достаточно лишь перейти дорогу (для этого оборудованы цивилизованные пешеходные переходы со светофорами). Там же в Приморском есть дельфинарий, который работает с мая по сентябрь. 

Генуэзская крепость в Судаке
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Кухарева

Не менее интересна для семейного отдыха Керчь, которую, по привычке, игнорируют, приезжая на полуостров. Но остановившись здесь однажды, уже не могут отказать себе в удовольствии приезжать сюда вновь и вновь. 

Керчь — единственный крымский город, который стоит сразу на двух морях: с одной стороны омывается Черным морем, с другой — Азовским. Пансионаты и небольшие отели есть на каждом побережье, их количество с каждым годом растет. Главный курортный поселок Керчи на Черном море — Героевское, здесь есть не только пансионаты, но и магазины, рынок, кафе и ресторанчики. Главные курортные поселки на Азовском море — Новоотрадное и Золотое, а если удаляться по берегу Азовского моря, можно обнаружить и другие не менее интересные поселки: Мысовое, Щелкино, Семеновку, Калиновку... 

Факт. Отдых в Восточном Крыму — исключительно пляжный, но при желании его можно разнообразить интересной экскурсионкой в древней Керчи или водными развлечениями на Азовском море. Скайтинг, серфинг будут интересны родителям, а прогулки на катамаране — всей семье. 

Песчаные пляжи Крыма для отдыха с детьми

Еще одна причина рассмотреть вместо ЮБК другие регионы полуострова — особенности морского побережья. В Ялте, Алуште, Алупке и всех без исключения южнобережных поселках пляжи галечные. Местами галька настолько крупная, что ходить и тем более лежать на ней невозможно. Если вы хотите, чтобы ребенок с удовольствием ковырялся в песочке, отправляйтесь в Евпаторию, Саки, Феодосию, Керчь. Здесь пляжи широкие и песчаные. 

Но важно помнить, что Черное море, омывающее основную часть Крыма, глубокое. Хорошо прогревается оно лишь к концу июня, а в некоторых регионах даже в летний зной остается прохладным, например, в районе Севастополя и окружающих его бухтах. 

Самое пологое песчаное побережье с теплой водой уже в первой половине июня может подарить только Азовское море. У берега оно особенно мелкое: в поселках Новоотрадное, Курортное, Золотое, Щелкино даже малышей можно безбоязненно отпускать плескаться в воде. Если хочется поплавать, от берега приходится отходить метров на 20. Дно в большинстве бухт песчаное, не каменистое. Исключение — поселки под Керчью Юркино и Бондаренково, где дно покрыто камнями, и заходить в воду очень неудобно. 

Лучшие песчаные пляжи для отдыха с детьми находятся в Восточном и Западном Крыму
Федеральное агентство новостей  / Евгения Авраменко

Развлечения для детей в Крыму

Приезжая на полуостров на автомобиле, можно не отказывать себе в интересных экскурсиях и ярких впечатлениях. Благо, в Крыму цены с ребенка на посещение экскурсионных объектов существенно ниже, чем для взрослых. Вот несколько главных достопримечательностей, которые точно стоит посетить с детьми. 

Аквапарки. Развлекательные комплексы с горками и бассейнами есть в большинстве курортных городов. Крупнейшие находятся в Коктебеле, Симеизе, Евпатории, чуть меньше — в Судаке, Ялте, Алуште. Цены в этом сезоне «кусаются»: за входной билет на целый день взрослому придется заплатить 1800 рублей. Для детей ростом до 1,3 м будет скидка — в два раза дешевле, но и на все горки попасть не удастся, только на «детские». Малышню ростом до 1 метра пропускают бесплатно. 

Парк «Тайган». Крупнейший России парк животных находится в центральном Крыму — в пригороде Белогорска. Добраться туда на машине можно за пару часов из любого города полуострова. Посмотреть здесь есть что: на огромной территории, в открытых вольерах живут десятки львов и тигров. Есть бесподобная «коллекция» других крупных кошек, а также копытных, обезьян, птиц. Гордость парка — семейство жирафов, а недавно собрание питомцев пополнилось двумя слонихами. Входной билет для взрослых стоит 1000 рублей, для детей — в половину стоимости. Если отдыхаете на ЮБК, увидеть почти то же, можно в зоопарке «Сказка». Цена будет одинаковой, только жизнью львов в почти дикой природе насладиться не удастся. 

Дворцы Южнобережья. Если все-таки отдыхаете на ЮБК, не забудьте навестить знаменитые дворцы в Ливадии, Массандре и Алупке. Цены на посещение Массандровского и Воронцовского более чем демократичны. Билет для взрослых стоит чуть более 400 рублей, а детский — и вовсе бесплатно. Доплатить потребуется лишь за аудиогида, но это всего 70 рублей. Тот же порядок цен действует в Ливадийском дворце, но там экскурсионное обслуживание для детей стоит чуть дороже — 100 рублей. 

В каждом крымском городе все лето работают «детские городки». Батуты и аттракционы обычно расположены на набережных. Цены везде примерно одинаковы: попрыгать на батуте в течение 15-20 минут обойдется в 150-200 рублей, полазить в веревочном парке — в 350 рублей за проход одной «дорожки». Катание на машинках, самокатах, качелях и видеоигры — от 250 рублей. 

Воронцовский дворец в Алупке
pixabay.com  /  KATERINA64

Крым с детьми 2021 «все включено»

В этом году отельеры полуострова активно испытывают новый формат услуг по системе «Все включено». Будет ли он востребован среди отдыхающих, покажет ближайший сезон. Стоимость размещения, конечно, выше, но в рамках услуги отели высокого уровня предлагают:

•    пятиразовое питание;
•    отдых у бассейна;
•    благоустроенный песчаный пляж;
•    игровые комнаты и батутные городки для детей;
•    игры с аниматорами;
•    детские курсы и шоу-программы.

Стоимость размещения в таких отелях Восточного Крыма на Азовском море по системе «Все включено» стартует от 14500 рублей за номер в сутки на двух человек. Для семьи из четырех человек стоимость номера будет выше — от 22 000 рублей. На ЮБК цены, по традиции, выше: ценник начинается от 57 тыс. рублей в сутки для семьи из трех человек.

Отели «попроще» готовы разместить семью из трех человек по стоимости от 12 тыс. рублей в сутки. В стоимость включено проживание и питание, а вот дополнительные услуги (бассейн, развлечения) предоставляются не везде. 

Привычный отдых обойдется дешевле. Как правило, в стоимость обычного размещения в отеле уже включен завтрак, а об обедах и ужинах придется позаботиться самостоятельно. Но в таком случае стоимость суточного проживания в Крыму составит (ориентировочно, на семью из трех человек):

•    Ялта — 5500-7000 рублей;
•    Алушта — 4000-5500 рублей;
•    Евпатория, Саки, Судак, Феодосия — 4000 рублей;
•    Керчь — 3500 рублей. 

В зависимости от места размещения на семейный отдых на 10 дней придется потратить 35-70 тыс. рублей, не считая стоимости питания, экскурсий и развлечений.

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Все новости / Общество / Лучшие курорты Крыма для отдыха с детьми: рейтинг по версии ФАН
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