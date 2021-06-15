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Волочкова подает в суд на коммунальные службы из-за испорченной кровати

Шоу-бизнес
Волочкова подает в суд на коммунальные службы из-за испорченной кровати
Prt Scr premier.one

Москва, 15 июня. Тверской суд Москвы рассмотрит иск балерины Анастасии Волочковой: звезда готовится отсудить почти 9 млн рублей у коммунальных служб.

Конфликт между балериной Анастасией Волочковой и коммунальными службами длится с 2018 года. Причиной проблемы стала неудачная уборка снега с крыши дома звезды: рабочие пробили покрытие, после чего дом артистки затопило талой водой. Особенно сильный урон был нанесен спальне экс-примы. На стенах комнаты появился грибок, декор вздулся и частично разрушился. Кроме того, звезда лишилась любимой кровати, изготовленной итальянским брендом, передает сайт mk.ru.

Некоторое время Волочкова пыталась договориться с коммунальными службами без привлечения суда, но это не дало результатов. Конфликт сдвинулся с мертвой точки, когда делом заинтересовалась прокуратура. Коммунальные службы признали вину, но так и не понесли наказание. Теперь Волочкова готовится к решению проблемы с помощью суда: артистка требует 606 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба. Куда выше звезда оценила неустойку — за это балерина готовится отсудить 8 млн 122 тысячи рублей.

Помимо разбирательства с коммунальными службами, Волочкова обращалась в суд из-за конфликта с Большим театром. Звезда обвинила руководство в коррупции и заявила о «беспределе» в интервью ФАН.

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