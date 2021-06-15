Мать покойной Жанны Фриске показала подарок сына певицы Платона

Москва, 15 июня. Мать покойной певицы Жанны Фриске показала в одной из передач, какие подарки наследник звезды от телеведущего Дмитрия Шепелева Платон передавал родительнице на могилу.

Трогательное видео появилось на фанатской странице, посвященной сыну покойной артистки Платону. В видеоролике его бабушка показала милый подарок мальчика, который он передал, когда был еще совсем маленьким, на могилу матери. Она отметила, что будущий джентльмен не забыл порадовать Фриске цветком.

«Вот здесь рисунки от Платона. Еще не было памятника, только могилка. И вот это чем-то было придавлено. Долго лежало, мокло, особенно первый конверт. Это от Платона было посланьице здесь. Передал цветочек. Молодец мальчик. Ребенок уже знает, что мама уснула», — показала творчество наследника звезды его бабушка.

Именитая певица умерла шесть лет назад после двухлетней борьбы с раком головного мозга. После ее кончины Платона забрал на воспитание его отец, телеведущий Дмитрий Шепелев. Почти сразу он разругался с родителями покойной девушки и запретил им видеть родного внука.

Недавно отец ребенка Фриске отсудил у ее родителей право продать долю в квартире певицы, принадлежавшую ее сыну. Это очень расстроило семью умершей звезды, так как на протяжении шести лет они поддерживали порядок в стенах, где жила их звездная дочь.