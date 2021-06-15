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Американцы вспомнили голливудскую историю успеха «супервинтовки» АК-12

Армия
Американцы вспомнили голливудскую историю успеха «супервинтовки» АК-12
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Вашингтон, 15 июня. История автомата АК-12 намного сложнее и запутаннее, чем может показаться на первый взгляд, предупреждает американский журнал The National Interest.

В глазах российских и многих других военных специалистов по всему миру автомат Калашникова является вершиной инженерной мысли в разработке стрелкового оружия. В 2018 году АК-12 был официально рекомендовал для принятия на вооружение Вооруженными силами Российской Федерации. Однако АК-12, который дошел до рук российских солдат, и АК-12, впервые презентованный на выставке 2013 года — это два разных автомата. От первого прототипа в конечном варианте осталось в лучшем случае 10% деталей, если остались хотя бы они. Что же произошло?

За этим вопросом по цепочке встают и другие: почему выбрали АК-12, а не АК-107? Какова судьба проектов А545 и А762, с которым соревновался АК-12? Что такое АК-200 и АК-400 и какое отношение они имеют к АК-12?

История АК-12 начинается там, где заканчивается история последней серии автоматов АК-100: АК-107 и АК-109. Их главной особенностью стала автоматическая система балансировки: подвижный груз в конструкции снижал отдачу во время стрельбы.

Однако в ходе испытаний выяснилось, что АК-107 и АК-109 попросту недостаточно хороши. Система балансировки оказывалась по-настоящему эффективной только в очень ограниченном спектре боевых ситуаций, а сами автоматы выходили чересчур перегруженными и с неудобной перезарядкой.

Эта история была не в новинку для отечественных конструкторов: первые эксперименты с системой балансировки проводились еще в 1970-х. Тогда в СССР между собой конкурировали две оружейные системы: автомат Констинтинова и Кокшаров с технологией балансировки и прототип А3, позднее выросший в АК-74. Автоматическая система балансировки сделала создание карабинных версий винтовки значительно более трудным, если не невозможным, из-за необходимости устанавливать механизм отдачи прямо на ствол.

С АК-107, АК-108 и АК-109 история повторилась. Прототипы считались морально устаревшими уже на этапе разработки и не претендовали на статус нового основного стрелкового оружия Вооруженных сил Российской Федерации. Так у «Ижмаша» не осталось винтовки, которую он мог бы противопоставить разработками своих главных конкурентов из Тулы.

Однако ситуация изменилась в 2011 году: «Ижмашу» удалось заполучить из Тульского оружейного завода (ЦКИБ СОО) главного конструктора Владимира Злобина. Злобин решил изобрести принципиально новый автомат, который бы с прежними версиями «Калашникова» роднил только длинных ход газового поршня. Так на свет появился первый прототип АК-12, который широко освещался в СМИ.

Он отличался треугольным предохранителем-селектором для большого пальца с трехрядной очередью (при повышенной скорострельности), планкой Пикатинни во всю длину вдоль верхней части ствольной коробки и газовой трубки, а также новой конструкцией приклада. Затворная рама была переработана, чтобы рукоятка заряжания могла переключаться на другую сторону, а винтовка была спроектирована так, чтобы открываться при последнем выстреле, аналогично американским M16 / M4. АК-12 был сделан под патрон 5,45х39 мм, а заряжаться мог из стандартных магазинов АК-74.

Первые испытания завершились для нового продукта Ижмаша полным провалом. Оказалось, что АК-12 не соответствовал требованиям оружейной комиссии, и к серийному производству были рекомендованы прототипы Завода им. Дегтярева А545 и А762. При ужасной надежности ее себестоимость была в 5-6 раз выше, чем у АК-74М. Оперативная доработка проекта до принятия на вооружения требовала такого объема инвестиций, которого и «Ижмаша» попросту не было.

В 2014 году «Ижмаш» входит в состав концерна «Калашников», и проект АК-12 начинается с чистого листа. Также под руководством нового главного конструктора Сергей Уржумцева началась разработка проекта АК-400. АК-400 также приобрел ряд характерных черт, которыми до этого «калашниковы» не обладали.

AK-400 опирался на опыт создания еще одного конкурента АК-12 — AK-103-3 — и заимствовал многие его особенности, включая фиксированную пылезащитную крышку планки Пикатинни складывающийся приклад. Самым большим изменением, внесенным в серию АК-400 по сравнению с прежними автоматами этой системы, стало свободное плавание ствола от цевья для повышения точности.

Традиционно цевье для винтовок системы АК крепилось в двух точках: одна на передней части ствольной коробки, а другая — на фиксаторе цевья, прикрепленном к стволу. В АК-400 цевье прикреплено к ствольной коробке и газовой трубке, что позволяет стволу беспрепятственно изгибаться и вибрировать. Газовая трубка сделана более жесткой и несъемной. Это позволяет поддерживать цевье и упрощает обслуживание оружия.

Были в АК-400 и другие, не такие важные изменения: двухрядная очередь на селекторе (по запросу Минобороны России), добавление «педали для пальцев» к селектору для облегчения приведения в действие а переработанная эргономичной рукоятка.

Модернизация конструкции АК-400 завершилась к 2015 году, и окончательную версию разделили: версия винтовки под патрон 5,45мм стала называться АК-12, а под 7,62мм — АК-15. Новые испытания оказались гораздо более успешными. Автоматы значительно превзошли АК-74М: легче на 0,5кг, намного точнее, поддерживают современные аксессуары.

Оставалось главное: выиграть конкуренцию у ЗиД с их прототипами А545 и А762, что и было успешно совершено в 2016 году. Оказалось, что разработка ЗиД много чем не устраивает и производителей, и самих солдат: автомат получился в 10 раз дороже АК-74М в производстве и выделял при стрельбе слишком много газа, что банально мешало при ведении огня.

В 2019 АК-12 и АК-15 поступили на массовое производство. Экспортная версия русской «супервинтовки» стала выпускаться в серии АК-200. «Двухсотая» серия включает в себя многие эргономические особенности и фиксированный пылезащитный чехол Пикатинни из линейки АК-400, но использует газовую систему. и установку ствола как у автоматов серии АК-100.

История АК-12 и АК-15 — это одновременного история успеха, достойная экранизации в Голливуде, и демонстрация силы традиций оружейного ремесла в России. Сердце и суть АК-12 остались неизменными со времен первых версий АК из 40-х годов прошлого века. Попытки интегрировать в отечественное оружие западные технологии балансировки не прижились: они оказались ненадежными и плохо влияющими на боевые качества винтовки. Российская «супервинтовка» полюбилась американцам не меньше «калашниковых» серии АК-100. Ранее National Interest публиковал большой материал, объясняющий, почему автоматы «сотой» серии — одни из лучших в мире, а Федеральное агентство новостей (ФАН) предоставило эксклюзивный перевод материала.

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