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Стали известны новые правила процедуры прохождения техосмотра

Общество
Стали известны новые правила процедуры прохождения техосмотра
Агентство городских новостей Москва  /  Зыков Кирилл

Москва, 15 июня. Госдума РФ 15 июня приняла в третьем чтении поправки в закон, регулирующий обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО).

Принятые поправки вступят в силу 22 августа 2021 года. ФАН объясняет, как принятые поправки повлияют на жизнь рядового автовладельца. Самое главное, что для оформления полиса ОСАГО не понадобится диагностическая карта с пройденным техосмотром.

Какие правила сейчас

Легковые автомобили старше четырех лет обязаны проходить техосмотр (ТО) на специальных станциях один раз в два года. Если транспорту больше 10 лет, ТО нужно проходить ежегодно.

С 1 марта текущего года при прохождении ТО выдается диагностическая карта. При оформлении договора ОСАГО ее нужно предъявить в страховой компании, путем подключения к ЕАИСТО (единой автоматизированной информационной системе технического осмотра). Карта в электронном виде, но по просьбе автовладельца ее распечатают в бумажном виде.

Изменения с 22 августа

С момента вступления новых поправок при оформлении полиса ОСАГО диагностическую карту предъявлять не нужно. Но с 1 марта 2022 года если не будет пройден техосмотр, и соответственно автовладелец не сможет предъявить документ об этом, он заплатит штраф в размере 2 тыс. руб. Эти изменения внесены в КоАП, наличие карты будут проверять посредством специальных дорожных камер. Штраф будет выписываться один раз в сутки.

Изменения в процедуре техосмотра

С 1 марта 2021 года фотосъемка автомобиля должна производиться на станции техобслуживания (ТО) с геолокацией, указанием времени и всех сведениях об автомобиле: номер, марка, модель, цвет. Фото будет занесено в базу и будет храниться там на протяжении не менее пяти лет. Формирование карты происходит только при условии наличии всех данных в базе.

Все автовладельцы, у которых сроки диагностических карт заканчиваются в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, получили отсрочку на шесть месяцев на прохождение нового ТО и получение новой карты. Именно эта процедура вызывает много вопросов у автовладельцев. Дело в том, что наличие фото только подтверждает, что автомобиль в указанное время и дату был на станции ТО. Но осматривал его кто-то в этот момент — непонятно.

Где пройти ТО?

Теперь техосмотр можно пройти только на аккредитованных пунктах ТО или передвижных диагностических линиях (если нет стационарных станций). Аккредитованными считаются все станции техобслуживания, внесенные в специальный реестр операторов ТО. Он доступен на интернет-ресурсе Российского союза автостраховщиков. В настоящее время в него внесены более 5 тыс. организаций. Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто убежден, что точное число реально работающих станций исчисляется двумя тысячами, а к весне будущего года техосмотр будут проходить порядка 20 млн водителей, из них — 14 млн пользующихся отсрочкой.

Нужно ли проходить ТО с 22 августа?

ТО нужно, чтобы знать о состоянии автомобиля, устранить неполадку, повысив таким образом безопасность на дорогах, а также, чтобы не платить штраф. Страховые компании могут подать регрессный иск к водителю, попавшему в ДТП с участием автобуса, грузовика или такси и не имеющего действующей диагностической карты.

Наказание ДПС для машины без техосмотра

До 1 марта 2022 года никаких санкций не будет применяться, максимум, что грозит автовладельцу до 22 августа текущего года — объяснить инспектору ДПС происхождение полиса ОСАГО без предъявления диагностической карты. Если полис будет оформлен после 22 августа, ничего не нужно объяснять. Но если карта не будет «прикреплена» фотографиями в базе, или выяснится, что авто на самом деле не проходил техосмотр, сотрудники ГИБДД аннулирует карту. По мнению Моржаретто, гипотетически в этом случае машину могут отправить на штрафстоянку.

Ранее ФАН писал о том, что объявлена марка автомобиля, который будет разыгран среди привитых москвичей.

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госдума рф полис осаго законодательство РФ поправки в закон
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