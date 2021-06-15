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Йоахим Лев объявил стартовый состав Германии на матч против Франции

Евро 2020
Йоахим Лев объявил стартовый состав Германии на матч против Франции
dfb.de

Мюнхен, 15 июня. Сборная Германии сыграет во вторник, 15 июня, против команды Франции на групповом этапе Евро-2020. Наставник немецких футболистов Йоахим Лев назвал стартовый состав на игру.

Ворота сборной Германии будет защищать Мануэль Нойер. Защитную линию составят Антонио Рюдигер, Матс Хуммельс и Маттиас Гинтер. На поле также выйдут полузащитники Робин Госенс, Тони Кроос, Илкай Гюндоган и Йозуа Киммих.

Лев решил выпустить в стартовом составе сразу трех нападающих. Атаковать ворота французов будут Томас Мюллер, Серж Гнабри и Кай Хаверц.

За сборную Францию в основном составе выйдут вратарь Уго Льорис, защитники Лука Эрнандес, Преснель Кимпембе, Рафаэль Варан, Бенжамен Павар. В полузащите выйдут Н"Голо Канте, Адриан Рабьо, Поль Погба, а звездную атакующую линию составят Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Бензема.

Соперником сборной Германии на групповом этапе Евро-2020 помимо французов будут португальцы и венгры. Сборная Португалии ранее обыграла сборную Венгрии со счетом 3:0.

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Все новости / Евро 2020 / Йоахим Лев объявил стартовый состав Германии на матч против Франции
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