Йоахим Лев объявил стартовый состав Германии на матч против Франции

Мюнхен, 15 июня. Сборная Германии сыграет во вторник, 15 июня, против команды Франции на групповом этапе Евро-2020. Наставник немецких футболистов Йоахим Лев назвал стартовый состав на игру.

Ворота сборной Германии будет защищать Мануэль Нойер. Защитную линию составят Антонио Рюдигер, Матс Хуммельс и Маттиас Гинтер. На поле также выйдут полузащитники Робин Госенс, Тони Кроос, Илкай Гюндоган и Йозуа Киммих.

Лев решил выпустить в стартовом составе сразу трех нападающих. Атаковать ворота французов будут Томас Мюллер, Серж Гнабри и Кай Хаверц.

За сборную Францию в основном составе выйдут вратарь Уго Льорис, защитники Лука Эрнандес, Преснель Кимпембе, Рафаэль Варан, Бенжамен Павар. В полузащите выйдут Н"Голо Канте, Адриан Рабьо, Поль Погба, а звездную атакующую линию составят Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Бензема.

Соперником сборной Германии на групповом этапе Евро-2020 помимо французов будут португальцы и венгры. Сборная Португалии ранее обыграла сборную Венгрии со счетом 3:0.